Un âge d’or de liberté d’expression?

En réalité, c’est il y a quatre ans que le fondateur de Meta a dû s’adapter à l’intimidation de l’administration Biden, et qu’il a été forcé de recourir à ses agences de vérification de faits / censure de ses ennemis politiques.

On dénonce régulièrement les pulsions «autoritaires» de Trump et ses intentions de gouverner par décrets (un pouvoir que le Congrès a trop souvent accordé à d’autres présidents avant lui). Mais c’est grâce à son élection que l’information circulera désormais le plus abondamment et le plus librement sur les réseaux sociaux comme dans les médias traditionnels – y compris les faits et les opinions défavorables à Trump.

Les Twitter Files

La plupart des médias qui ont dénoncé l’affranchissement de Meta – les mêmes qui se scandalisent depuis deux ans de ce qu’est devenu X – n’ont jamais rapporté à leurs lecteurs l’affaire des «Twitter Files», qui a éclaté après l’achat du réseau par Elon Musk en 2022.

Celui-ci a accordé à quelques journalistes l’accès à des milliers de courriels de l’entreprise démontrant la collusion entre les agences de sécurité et les principaux réseaux et moteurs de recherche visant à «déplateformer» l’information et l’opinion nuisant aux intérêts du pouvoir démocrate.

À l’origine, on a associé cette initiative à la lutte contre l’ingérence politique étrangère (russe), puis à la lutte contre la «haine» en ligne, puis simplement contre tout ce qui contrariait les censeurs.