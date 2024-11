La gentillesse urbaine, un geste à la fois

Plusieurs s’efforcent de nous faire comprendre les bienfaits d’être gentil selon la science, ayant un impact sur notre corps et notre mental.

En 2021, il y a eu le vaste «Kindness Test», menée par le Sussex Centre for Research on Kindness, et dont les résultats sont présenté dans les épisodes The Anatomy of Kindness de la BBC.

L’une des conclusions de cette recherche pourrait expliquer le mouvement des Free Little Library. Il semblerait que plus l’on parle à des inconnus, plus on reçoit de gestes gentils, et plus l’on remarquez la gentillesse autour de soi.

Des plateformes qui diffusent la gentillesse

Les Little Free Library ont commencé en 2009 par l’installation d’une petite boîte en forme d’école remplie de livres, devant chez lui, par un homme du Wisconsin en l’honneur de sa mère enseignante.

L’Internet aidant, le mouvement compte maintenant plus de 175 000 mini-bibliothèques répertoriées sur une carte interactive, dont une cinquantaine à Toronto, officiellement indiquées sur cette carte. L’une des plus jolies (24 avenue Austin) reproduit l’architecture de la maison derrière elle.