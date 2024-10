Les Îles de Toronto en pleine Transformation

Quand on fouille sous l’onglet Community sur le site torontoisland.org, on trouve le lien d’un groupe en ligne pour les résidents, où chacun peut lancer un appel à tous s’il a besoin d’une tasse de lait ou de sucre pour tenir le coup jusqu’à son prochain voyage de ravitaillement dans la grande ville.

Des statistiques sur cette ligne indiquent que la petite communauté de 600 habitants s’envoie plus de 400 messages semblables par mois.

Susan Roy vit sur l’île depuis plus de 30 ans. Elle propose depuis 2017 des balades guidées aux visiteurs. On peut la contacter sur le site torontoislandwalkingtours.com. Comme tous les autres résidents, la dynamique enseignante à la retraite s’approvisionne dans la grande ville, où elle essaie de se rendre plusieurs fois par semaine, histoire de rester connectée avec ses amis de Toronto.

Considérant qu’ils ne sont que 600 versus une multitude de plus d’un million de touristes, Susan Roy confirme que «la majorité des visiteurs se concentrent sur Centre Island et Hanlan’s Point. Donc on est moins envahis qu’on ne pourrait le penser.»

«De plus, les gens d’ici n’oublient pas qu’ils vivent dans un parc!»