Les fiducies foncières communautaires: une solution de logements abordables

Concernant la Ville, le directeur de PNLT admet que «notre plus large et important partenaire, c’est la Ville. Au début la Ville avait des doutes quant à notre capacité d’acquérir des terrains et de réaliser ces projets. Mais nous avons bâti une relation de confiance et au cours des années chacun de nos projets a reçu le support, en fait de nombreuses aides de la ville de Toronto.»

Ainsi pour l’édifice de la rue Maynard, la Ville a contribué 1,5 million $. Cette acquisition allait servir de projet pilote tant pour la fiducie que pour la ville de Toronto. Une subvention provinciale substantielle pour la rénovation a aussi permis de rénover les chambres, de changer le système de chauffage et d’améliorer les aires communes et la sécurité.

Deux ans plus tard, en 2020 la ville mettait en place le programme Multi-Unit Residential Acquisition (MURA), qui vise à favoriser l’acquisition par des organismes communautaires de maisons de chambres ou d’édifices à logements abordables considérés à risque de disparaître. Jusqu’à présent une dizaine d’organismes impliqués dans le logement social ont reçu du financement de MURA.

Pour la ville, la préservation des logements abordables existants est un élément essentiel du Plan d’action municipal 2020-30 sur le logement.

Dans ce contexte, les fiducies foncières et leur modèle d’affaires, qui permettent à la communauté de se mobiliser et d’agir rapidement, représentent un des moyens les plus directs et efficaces de répondre aux problèmes d’accessibilité et d’abordabilité en logement.