À la découverte de l’histoire militante du Kensington Market

Cette organisation a eu des bureaux à cette adresse de 1925 à 1982, et Marcus Garvey l’a visité en 1932. Elle offrait plusieurs services comme une coopérative de crédit, un centre d’information et d’hébergement ainsi que d’autres services.

Vagues migratoires

Car l’histoire du quartier et son développement sont directement liés aux différents groupes d’immigrants qui s’y sont installées. À commencer par les Irlandais et les Écossais au 19e siècle, suivis par les Juifs d’Europe centrale, puis, dans les années 50, les Portugais et les noirs, principalement Jamaïcains, sans oublier les hispanophones et les Chinois, dont le quartier est adjacent.

Tous ou presque attirés par les loyers abordables, le style de vie et l’aspect multiculturel de Kensington Market. Chacun de ces groupes y a trouvé sa place, certains restants, d’autres partants, alors que la population se diversifiait un peu plus avec chaque vague migratoire.

St-Stephen-in-the-Fields

Chemin faisant, le groupe a longé l’église anglicane St-Stephen-in-the-Fields, qui s’appelle ainsi car, au moment de sa construction vers 1857, la rue College s’arrêtait au niveau de l’Université de Toronto, et l’église était en plein champ.

C’est un autre maillon important du quartier, qui offre du soutien à des dizaines sinon des centaines de personnes pauvres et vulnérables venant chaque jour chercher à manger ou recevoir une autre forme d’aide.