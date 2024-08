Les rats prennent d’assaut Toronto: un plan d’urgence demandé

«Les rats visibles donnent une mauvaise réputation à Toronto et forcément un mauvais retour d’expérience des touristes. Ce n’est pas une façon d’accueillir ces derniers», regrette la conseillère.

Les chantiers de construction mis en cause

L’un des facteurs responsables de la situation est l’accroissement des chantiers de construction dans la ville.

«Le bruit et les vibrations causés par les constructions peuvent également perturber les habitats des rongeurs et déplacer leurs populations», explique Elise von Scheel, avant de rappeler la responsabilité de qui de droit. «Lors des travaux, les entrepreneurs doivent respecter la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et prendre des mesures pour protéger les travailleurs et le public contre tout danger réel ou potentiel, y compris les risques biologiques que la présence de rongeurs pourrait créer.»

Une motion déposée

Face à ce qui ne peut plus être dissimulé, et suite aux plaintes redondantes des habitants de leurs circonscriptions respectives, la conseillère Bravo et la maire adjointe Amber Morley ont déposé, le 2 juillet dernier, une motion auprès du Comité des infrastructures et de l’environnement.