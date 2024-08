Immersion dans les eaux des plages de Toronto

Si l’organisme Swim, Drink, Fish prend 33 critères en compte pour attribuer cette étiquette, l’un des plus importants est la qualité de l’eau. Or, lorsqu’on évoque l’évaluation de l’eau de surface, on parle forcément de la variable bactérienne.

Le principal suspect

«Étant donné que les plages sont des zones récréatives, les variables qu’on suit sont principalement liées aux bactéries présentes dans l’eau, plus particulièrement les bactéries Escherichia coli», explique Jérôme Marty, directeur de l’Association internationale de recherche sur les Grands Lacs.

Provenant de la matière fécale humaine et animale, les bactéries Escherichia coli (E.coli pour les intimes) sont assez populaires en ce moment du fait des Jeux olympiques de Paris. C’est à cause d’elles que l’organisation a retardé certaines épreuves aquatiques, avec les polémiques qui s’en sont suivies.

La norme la plus rigoureuse au monde

De leur côté, les autorités sanitaires de Toronto veillent au grain. En effet, de juin à septembre, la division des parcs, de la foresterie et des loisirs de Toronto, effectue quotidiennement des prélèvements sur ces dix sites répertoriés.

«La norme de qualité de l’eau des plages à Toronto est de 100 E.coli par 100 ml d’eau, ce qui en fait la norme la plus rigoureuse au monde», se targue le Dr Howard Shapiro, porte-parole de la santé publique et médecin hygiéniste adjoint de Toronto.