L’association des Congolais de Toronto en quête de soutiens financiers

À la suite de cet événement, la COCOT a placé la santé mentale des jeunes parmi ses priorités. L’organisation a mis en place des ateliers, le plus récent ayant eu lieu le 23 août, pour encadrer les jeunes dans leur bien-être mental et les sensibiliser aux dangers des drogues et autres risques.

«Nous nous engageons ainsi à fournir un environnement sécurisant et des ressources pour aider les jeunes à faire face aux défis émotionnels et à favoriser leur bien-être mental», souligne le vice-président de la COCOT.

Financement limité

L’un des plus grands défis de la COCOT est le financement.

L’association repose principalement sur les commandites d’organismes francophones comme TAIBU, le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto. En complément, l’organisation perçoit une modeste cotisation de 5 $ par mois de chacun de ses membres.

«Nous n’avons pas énormément de cotisations. Nous comptons beaucoup sur les soutiens externes pour maintenir nos activités et services», explique Jean Illembu.