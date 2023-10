Du financement pour les organismes francophones: En veux-tu? En v’là!

Le dossier peut être envoyé à n’importe quel moment de l’année.

Financement pour le Sud de l’Ontario

L’Agence fédérale de développement économique (FedDev Ontario) finance des programmes contribuant à la construction pour un Sud de l’Ontario plus vert, plus inclusif et plus concurrentiel sur la scène mondiale.

FedDev investit donc des organisations qui innovent et se diversifient. Ce sont par exemple des organisations à but non lucratif constituées en société, des organisations autochtones à but non lucratif, centres d’innovation, organisations municipales, établissements postsecondaires ou bien des entreprises en croissance ou autochtones.

Des séances virtuelles sont organisées par FedDev Ontario pour informer sur le financement pour le Sud de l’Ontario pour la période d’appel de demande de l’automne 2023. Le dossier est à envoyer avant le 7 novembre.

Le Programme d’appui à la francophonie ontarienne

Un financement du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) vise à renforcer la vitalité culturelle et économique de la communauté. Le programme comprend un volet Développement économique pour les entreprises et un autre volet Communauté et culture pour les initiatives communautaires.