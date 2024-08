Défis d’adaptation et rêves de réussite des étudiants étrangers francophones à Toronto

Originaire de la République démocratique du Congo, elle explique que son choix d’étudier au Canada a été grandement influencé par son père. Ce dernier a vu dans le système éducatif canadien une garantie de qualité et de fiabilité, surpassant les opportunités disponibles dans leur pays d’origine.

« L’UOF correspondait tout à fait à ce que je cherchais: un parcours universitaire en français, dans un environnement bilingue et une ville plutôt anglophone», explique Rosaire.

L’anglais nécessaire, le français utile

La maîtrise de l’anglais et du français est un atout pour les étudiants francophones internationaux à Toronto, selon Cynthia Dagher, membre de l’équipe immigration du Collège Boréal à Mississauga.

«Les bilingues trouvent plus facilement leur place, que ce soit dans leur vie quotidienne ou sur le marché du travail», dit-elle. «La capacité à naviguer entre les deux langues leur permet de s’intégrer plus rapidement et d’accéder à un plus large éventail d’opportunités professionnelles.»

En revanche, les étudiants qui ne maîtrisent pas l’anglais se heurtent à une barrière linguistique importante, ce qui complique leur intégration et limite leurs chances de réussite dans un environnement majoritairement anglophone.