Crise du logement: pas plus facile pour les étudiants internationaux

Même son de cloche de la part de l’UOF. «Nous offrons plusieurs options telles que des placements dans des résidences étudiantes privées que nous connaissons, ou dans des logements affichés sur un site privé en ligne qui s’appelle Places4Students. Nous recherchons aussi avec eux des places dans des programmes de jumelage comme Canada Home Share et Canada Homestay», affirme Gilles Fortin.

Loyers onéreux

Cependant, à en croire Alidor Molele, les loyers demeurent onéreux pour un étudiant, y compris lorsque ce dernier se rabat sur le logement dédié aux étudiants.

«Certains étudiants internationaux ont la chance d’avoir de la famille au Canada, mais de nombreux autres n’ont aucun soutien familial à proximité. Cela les contraint souvent à vivre dans des résidences universitaires ou collégiales qui sont souvent chères.»

Autre source, même constat. D’après le sérieux site University Living spécialisé dans la vie estudiantine dans la Ville Reine, il faut compter entre 750 $ et 1 800 $ par mois pour un logement étudiant dans un campus et entre 1 101 $ et 1 319 $ par mois pour un logement pour étudiant géré par des propriétaires privés. À ce prix, ils n’ont pas intérêt à redoubler!