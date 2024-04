Ottawa propose un nouveau plan pour contrer la crise du logement

Ce programme «offre des contributions et des prêts à faible taux d’intérêt ou à remboursement conditionnel pour la construction et la réparation de logements abordables et communautaires», peut-on lire dans le nouveau Plan d’Ottawa.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral prévoit de lancer un programme de coopératives d’habitation à partir de l’été 2024. L’investissement de 1,5 milliard $ comprendra une combinaison de prêts et de contributions pour mettre l’accent sur les nouveaux projets d’habitation coopérative partout au pays.

Mettre fin à l’itinérance

Le Plan, qui s’inscrit dans le budget 2024, propose de verser 1 milliard $ de plus sur quatre ans au Programme Vers un chez-soi, dont 50 millions $ seront axés «sur l’accélération de la réduction de l’itinérance à l’échelle communautaire».

Il contient aussi 250 millions $ pour chercher des solutions aux campements et à l’itinérance hors refuge.

«Ce financement doit être égalé par les provinces et les territoires, pour un total de 500 millions $, afin de soutenir les personnes les plus vulnérables et de mettre fin aux campements dans nos collectivités, tout en aidant les Canadiens vulnérables à faire la transition vers une solution de logement digne», peut-on lire dans le communiqué du gouvernement.