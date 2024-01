Alignement des trois ordres de gouvernement pour juguler la crise du logement

Selon Julien Geremie, directeur général de Impact ON, «nous ne disposons pas encore de suffisamment de détails sur ce financement, alors que les projets de coopératives d’habitation s’accumulent dans plusieurs régions de l’Ontario».

«Les personnes ont la motivation, mais juste pas le financement, pour avancer. Il est également important de noter que, même si le financement semble impressionnant, il faut le rapporter à l’échelle d’un pays et au secteur de la construction. Cela pourra loger quelques centaines de personnes, mais on ne peut pas vraiment parler d’une stratégie de développement de coopératives de logement de grande portée.»

Basé à Toronto, Impact ON est une entreprise sociale sans but lucratif fondée en Ontario en 1964 sous le nom Conseil de la coopération de l’Ontario. L’organisme travaille à assurer la promotion, le développement, la gestion et l’innovation des entreprises à impact social, notamment des coopératives.

Construire sur des terrains fédéraux

Le gouvernement du Canada possède et gère le plus important parc immobilier au pays, et une partie de ces terrains peuvent servir à construire plus de logements. Par l’intermédiaire de la Société immobilière du Canada, une société d’État qui a soutenu la construction de plus de 10 300 nouveaux logements depuis 2016, plus de 29 000 nouveaux logements devraient être construits sur des terrains fédéraux d’ici 2029.

Le 7 novembre 2023, le gouvernement fédéral a annoncé que six sites fédéraux excédentaires seraient aménagés pour y construire plus de 2 800 nouveaux logements à Edmonton, Calgary, St. John’s et Ottawa.