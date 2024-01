Les projets immobiliers devraient respecter le caractère des quartiers

Toronto a un grand besoin de projets immobiliers favorisant l’accès à des logements abordables, mais construire de nouvelles tours de condos n’est pas une solution à la crise. Les appartements devraient servir de résidences pour les gens et non d’actifs financiers spéculatifs pour les investisseurs.

L’Énoncé économique de l’automne de 2023, présenté le 21 novembre dernier par Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, comprend de nouveaux investissements visant à construire plus de logements, plus rapidement, y compris des logements coopératifs.

Parmi ces investissements figure un montant supplémentaire de 1 milliard $ destiné au Fonds pour le logement abordable, qui appuiera les fournisseurs de logements sans but lucratif, de coopératives et de logements publics en vue de construire plus de 7 000 logements d’ici 2028.

Long Branch

Dans le secteur torontois de Long Branch (le Sud d’Etobicoke au bord du lac), les investisseurs du groupe Lake Promenade Co-Tenancy veulent faire fortune en construisant des tours de condos.

Advenant qu’ils ne soient pas autorisés à bâtir leurs nouveaux édifices plus haut que sept étages, ce qui est présentement le maximum autorisé pour leur terrain, ils voudront peut-être vendre leur terrain situé dans un secteur résidentiel, pour aller construire leurs condos ailleurs.