Dans un jugement très attendu en lien avec la Loi sur la laïcité de l’État du Québec, ce vendredi 27 novembre, la Cour suprême du Canada confirme que ce gouvernement «avait valablement utilisé le pouvoir que lui donnent les dispositions de dérogation prévues à l’article 33 de la Charte canadienne [des droits et libertés]».

Utiliser cette clause – qui permet à aux gouvernements provinciaux de suspendre des droits de la Charte fédérale – de façon préventive est donc validé.

Droit de regard : D’un autre côté, les juges soutiennent que les tribunaux ont le droit de se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi, même si elle est protégée par la disposition.

Effet sur les minorités : Dans sa contestation, la Commission scolaire English-Montréal argumentait que d’empêcher les enseignants de porter des signes religieux avait un effet négatif sur la transmission de la langue et de la culture de la minorité. La Cour dit que la Commission scolaire n’avait pas «démontré que ces restrictions nuisaient aux intérêts linguistiques ou culturels particuliers de la minorité anglophone que l’article 23 vise à protéger».

Dissensions : Le jugement n’est pas unanime. Certains juges croient que certaines parties de la Loi sur la laïcité ne respectent pas des articles de la Charte. En particulier, Andromache Karakatsanis et Michelle O’Bonsawin, pour qui l’article 23 de la Charte, qui garantit l’éducation dans la langue de la minorité, est enfreint de «manière injustifiable».