Un dernier mot sur la laïcité québécoise

Un code vestimentaire brime toujours un peu des libertés individuelles, comme une foule d’autres lois, règles ou conventions de vie en société que même les plus libertariens remettent rarement en question.

Ça ne m’aurait pas inquiété qu’on s’en tienne à l’obligation d’offrir et de recevoir des services publics à visage découvert: la mesure que le régime libéral québécois, sentant la fin, avait adoptée après dix ans de grosses et petites controverses sur les «accommodements raisonnables».

À cause de ces tergiversations – et à cause d’excès dans l’autre sens au Canada anglais: une soumission indue aux us et coutumes étrangères – c’est devenu trop peu, trop tard.

Pas si importantes

Les Libéraux fédéraux de Justin Trudeau, qui ont défendu la prestation du serment de citoyenneté en niqab, ont perdu toute crédibilité et tout droit de contester la nouvelle loi québécoise sur la laïcité de l’État.

Comme les immigrants, ils devront se faire à l’idée qu’au Québec, «c’est comme ça qu’on vit» (François Legault), et que les religions ne sont juste pas si importantes que ça.