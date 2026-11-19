Le nombre d’étudiants, de recherches et de colloques en lettre, arts et sciences humaines diminue de façon notable. Ces programmes ont historiquement permis à la francophonie minoritaire de s’analyser et de se comprendre. La disparition de cette expertise n’est pas sans risque, croit des chercheurs et des chercheuses.

Se donner une identité sociale et communautaire représente un grand gain pour les francophonies canadiennes, après les années 1960, estime l’historien François-Olivier Dorais. Mais bien plus, «ça a aussi été d’exister en tant qu’objet de réflexion dans les universités, dans les collèges, en se donnant des disciplines — littérature, histoire, sociologie…»

Soixante ans plus tard, «les voyants sont au rouge», avise-t-il. Il observe que les arts, les sciences humaines et sociales et la littérature connaissent des années plus difficiles.

C’est vrai partout en Occident, rapporte François-Olivier Dorais, professeur agrégé au Département des sciences humaines et sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi et spécialisé dans l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Amérique francophone.

À l’appui, l’Acfas (autrefois connue sous le nom d’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences) observe une baisse du nombre de colloques scientifiques en lettres, arts et sciences humaines depuis 10 ans.