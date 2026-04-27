Le Salon du livre de Toronto se tiendra désormais en mai

Rencontre communautaire et reconnaissance des bénévoles

33e édition du Salon du livre de Toronto, rencontre communautaire, reconnaissance des bénévoles
Des participants à la rencontre communautaire et la cérémonie de reconnaissance des bénévoles du Salon du livre de Toronto au Collège Boréal. Photos: Hamza Ziad, l-express.ca
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Publié 27/04/2026 par Hamza Ziad

Coïncidant avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, ainsi qu’avec la Semaine de l’action bénévole, le Salon du livre de Toronto a choisi le 23 avril, au campus torontois du Collège Boréal, pour tenir une rencontre communautaire et une cérémonie de reconnaissance en l’honneur des bénévoles ayant contribué à la plus récente édition du Salon.

Selon la directrice générale Eunice Boué, ce geste se veut à la fois symbolique et porteur de sens, en ce qu’il reconnaît la contribution déterminante du bénévolat à la vitalité de cet événement-phare de la francophonie torontoise.

Le président du conseil d’administration, Valéry Vlad, abonde dans le même sens. «Il y a les livres en français et les autrices et auteurs, mais il y a surtout le travail des bénévoles, d’une importance énorme», a-t-il affirmé. «C’est grâce à eux, entre autres, que l’édition de cette année a encore une fois été une réussite.»

De leur côté, Rose Monique et Valérie estiment que cette expérience de bénévolat a été particulièrement enrichissante pour elles en tant que nouvelles arrivantes. «Nous nous sommes senties valorisées et réellement impliquées dans ce beau projet», confient-elles.

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Rose Monique et Valérie.

À l’écoute de la communauté

La cérémonie a pris cette année une forme élargie en intégrant une rencontre avec la communauté visant à recueillir des rétroactions sur la dernière édition du Salon, et à nourrir la réflexion sur son avenir.

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Une cinquantaine de participants, répartis en groupes de travail, ont échangé entre autres sur la place du Salon dans l’environnement francophone torontois, sa vision et son rôle. Chaque groupe a présenté une synthèse de ses travaux, les observations formulées étant consignées par l’équipe du Salon.

«Ces idées ne resteront pas sur papier; elles seront analysées et discutées lors de notre prochaine AGA», a affirmé Valéry Vlad. «Choquez-nous avec vos idées, n’hésitez surtout pas, parce que toutes les idées sont bonnes.»

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Des participants échangent en groupes de travail sur l’avenir du Salon du livre de Toronto.

Une édition sous le signe de la mobilisation

La 33e édition du Salon du livre de Toronto a attiré 4 500 visiteurs, dont 2 500 élèves rejoints à travers les tournées scolaires et les activités tenues sur cinq jours.

La programmation a réuni plus de 75 auteurs, 57 exposants et plus de 60 bénévoles. L’organisation repose sur une seule ressource permanente, la directrice générale Eunice Boué, appuyée par quatre personnes mobilisées au besoin et un conseil d’administration composé de 12 membres.

Les maisons d’édition participantes ont généré plus de 50 000 $ en ventes de livres.

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«Notre modèle hybride, que nous avons adopté depuis les deux dernières années, a permis cette année à 450 personnes de suivre le Salon à partir de notre chaîne YouTube», souligne Eunice Boué.

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Eunice Boué et Valéry Vlad remettent un certificat de reconnaissance à une bénévole.

Vers un Salon plus accessible

Eunice Boué indiqué à l-express.ca que les rétroactions reçues ont mené à une décision structurante: à compter de 2027, le Salon se tiendra en mai plutôt qu’en février.

«Février, c’est encore l’hiver, et cela empêche plusieurs personnes d’y assister», explique-t-elle.

La direction souhaite également élargir l’accès au Salon dans les régions environnantes, notamment par l’organisation éventuelle de mini-salons du livre. Une demande a été déposée au ministère des Affaires francophones pour un projet dans la région de Durham.

«Notre objectif est de généraliser cette pratique à plusieurs autres régions», souligne Eunice Boué.

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Parmi les initiatives appelées à être maintenues figure aussi la subvention de 20 $ offerte cette année à des enfants dans le besoin afin de leur permettre d’acheter un livre au Salon. «C’est une excellente initiative, très appréciée, et il faudra chercher à la maintenir», souligne Valéry Vlad.

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