Le Salon du livre de Toronto se tiendra désormais en mai

Coïncidant avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, ainsi qu’avec la Semaine de l’action bénévole, le Salon du livre de Toronto a choisi le 23 avril, au campus torontois du Collège Boréal, pour tenir une rencontre communautaire et une cérémonie de reconnaissance en l’honneur des bénévoles ayant contribué à la plus récente édition du Salon.

Selon la directrice générale Eunice Boué, ce geste se veut à la fois symbolique et porteur de sens, en ce qu’il reconnaît la contribution déterminante du bénévolat à la vitalité de cet événement-phare de la francophonie torontoise.

Le président du conseil d’administration, Valéry Vlad, abonde dans le même sens. «Il y a les livres en français et les autrices et auteurs, mais il y a surtout le travail des bénévoles, d’une importance énorme», a-t-il affirmé. «C’est grâce à eux, entre autres, que l’édition de cette année a encore une fois été une réussite.»

De leur côté, Rose Monique et Valérie estiment que cette expérience de bénévolat a été particulièrement enrichissante pour elles en tant que nouvelles arrivantes. «Nous nous sommes senties valorisées et réellement impliquées dans ce beau projet», confient-elles.

À l’écoute de la communauté

La cérémonie a pris cette année une forme élargie en intégrant une rencontre avec la communauté visant à recueillir des rétroactions sur la dernière édition du Salon, et à nourrir la réflexion sur son avenir.