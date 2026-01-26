Vive l’hiver!

Nous sommes sortis en soirée, ce dimanche 25 janvier, encore en pleine tempête de neige, histoire de tâter le boul de Toronto, peu habituée aux vrais «snow days».

Vus en une heure: des promeneurs de chiens engoncés dans la poudreuse jusqu’aux genoux; peu de voitures; quelques cyclistes livreurs; des trottoirs poétiquement baignés de la lumière des vitrines; un skieur de fond sur les trottoirs délaissés par les piétons qui leur préféraient la rue plus déblayée; des gamins triomphant au sommet d’une colline blanche; et un gars nous avisant qu’il allait se transformer en statue de glace d’ici 5 minutes si son Uber tardait à arriver…