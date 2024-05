La ruelle est une communauté tricotée serrée

Michel Tremblay et Beau dommage

Pour l’écrivain Michel Tremblay, les ruelles racontent quelque chose de bien particulier sur Montréal. «C’est une fenêtre sur l’intime, sur la vie des gens ordinaires… et c’est unique à chez nous.» La ruelle de la rue Fabre a été son lieu de parties de cache-cache, de concours de balle au mur et d’interminables tournois de «kick la cacane».

C’est entre les murs de tôle des hangars, avec de la garnotte plein les souliers, que le parolier Pierre Huet a commencé à écrire ses premières chansons.

Le chanteur Michel Rivard ajoute: «ce n’est pas comme si on avait pu raconter notre enfance sur le bord de la mer à Natashquan» (Vigneault).

Pour l’un et pour l’autre, parler des ruelles, c’était parler d’une certaine insouciance associée à l’enfance, parler de liberté et évoquer un désabusement nostalgique.

Festival des arts de ruelle

Il arrive parfois que le public ne se reconnaît pas dans l’offre culturelle du centre-ville et de la place des Festivals. Pour cette raison, le Festival des arts de ruelle (FAR) voit le jour à la fin des année 2010. «Le FAR, c’est une livraison culturelle en proximité citoyenne.»