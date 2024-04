La vraie nature de Toronto!

Le petit Musée de Toronto (Museum of Toronto) lançait récemment sa nouvelle exposition gratuite Toronto Gone Wild. Les visiteurs pourront en profiter jusqu’au 3 août 2024, du mercredi au samedi, de midi à 18h.

Initialement un musée «sans murs», il offrait des expositions de style pop-up. En 2023, il a accueilli plus de 85 000 visiteurs dans son espace actuel au 401 Richmond Ouest.

Les cofondateurs Diane Blake et son mari Stephen J R Smith faisaient don en 2014 de 3 millions $ pour aider à créer un musée permettant d’inspirer et relier les gens à travers les histoires de Toronto. C’est ce qui a inspiré son nom de départ Myseum of Toronto, depuis rebaptisé Museum of Toronto.

Chacun a son histoire de raton laveur!

Toronto Gone Wild couvre une grande variété de faune et de flore locales, mais les ratons laveurs en sont l’incontestable vedette. Dès l’entrée, nous sommes accueillis dans une belle ruelle de Toronto bardée de poubelles bien garnies où ils se servent.

Tout au fond du musée, les visiteurs sont invités à raconter leur histoire de raton laveur. On pourrait passer une demi-heure à lire les petites anecdotes sur le babillard. Par exemple: «Je suis allée chercher mon vélo dans la remise après l’hiver et il y avait une portée de ratons laveurs dans le panier! C’était si mignon que je les ai laissés là.»