Des visites au musée sur ordonnance

«Si on démontre un effet positif, si vous investissez un dollar sur le remboursement d’une visite, peut-être que vous n’en dépenseriez pas 10 chez quelqu’un qui arrive aux urgences parce qu’il ne se sent pas bien et qu’il a des problèmes de santé», lâche-t-il.

La santé au-delà de la maladie

Ces thérapies, qui sortent du cadre médical traditionnel, permettent d’envisager la santé autrement.

«On voit la santé généralement par le bout de la maladie, ce qui est logique. Et quand on n’est pas malade, on ne mesure pas la santé, on n’apprécie pas la santé», constate le Dr Beauchet.

Or, il rappelle que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme «un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité».

Pour lui, il est important de faire de la prévention et la promotion de la santé, en dépassant le clivage malade-non malade.