Les musées internationaux veulent recenser leurs collections

Les auteurs soulignent aussi que leur travail ne couvre pas les centaines de plus petits musées, et qu’il n’est pas impossible qu’une compilation qui s’étende à ceux-ci révèle des surprises. Leurs collections «sont tout spécialement précieuses en raison de leurs possessions régionales et de la spécificité de leur expertise».

Parmi les 73 institutions, on note l’Institut Smithsonian de Washington, un des chefs de file du projet (148 millions d’objets à lui seul), le Muséum national d’histoire naturelle de Paris et celui de Londres, le Field Museum de Chicago, l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique et son Jardin botanique, de même que le Musée canadien de la nature à Ottawa et le Musée royal de l’Ontario à Toronto.