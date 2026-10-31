La 29e édition de Cinéfranco sous l’oeil de Big Brother

Maroc, Congo, France, Belgique, Québec, Ontario… les œuvres choisies pour la 29e édition du Festival Cinéfranco, qui se tiendra au cinéma Carlton de Toronto du 6 au 15 novembre, viennent des quatre coins de la planète.

Au total, 24 longs métrages, dont C’était mieux demain, projeté́ lors de la soirée de lancement le 3 octobre dernier, ainsi que trois courts-métrages, sont au programme.

Selon la fondatrice et directrice Marcelle Lean, cette 29e édition se démarque par le choix d’un nouveau thème, véritable colonne vertébrale du Festival: «le chamboulement de la société contemporaine face aux nouvelles technologies en général et à l’Intelligence artificielle (IA) en particulier».

«C’est le documentaire de l’Américain Raoul Peck, Orwell 2+2=5, et l’œuvre visionnaire de George Orwell, qui ont inspiré la sélection des films», confie-t-elle.

Sélection par des cinéphiles

L’autre différence notable cette année réside dans le fait que les membres de sélection des films ne sont pas des professionnels du secteur ou de la programmation, mais des cinéphiles «proches d’un public à la recherche d’authenticité et de liens d’affinité dans la façon de voir les films. Le but étant de servir un public amoureux du cinéma francophone», révèle la directrice.