Le cinéma francophone à la conquête de nouveaux marchés au TIFF

Une délégation de 17 sociétés de production francophones du Canada et de la France se rendra au Festival international du film de Toronto (TIFF), du 10 au 13 septembre, pour la première édition du forum TIFF: The Market. L’occasion de braquer la caméra vers de nouvelles coproductions et de tisser des liens avec des partenaires étrangers.

L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) y songeait depuis longtemps, et cette année sera la bonne. TIFF: The Market se veut le nouveau marché international du festival torontois.

«Le TIFF attire des délégations étrangères du monde, y compris les pays de la francophonie internationale», rappelle la directrice générale de l’APFC, Carol Ann Pilon. The Market réunira acheteurs, vendeurs et créateurs.

La délégation de l’APFC regroupe neuf sociétés de production francophones du Canada et huit de France. Côté Canada, cinq sont de l’Ontario, une de la Colombie-Britannique, deux du Manitoba et une de l’Atlantique.

Nouvelle ère

L’APFC a mis en place une stratégie d’exportation pour le contenu produit par ses membres en 2019, afin de développer des marchés à l’international.