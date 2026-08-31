Le cinéma francophone à la conquête de nouveaux marchés au TIFF

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Une délégation de 17 producteurs francophones d'ici et de France participeront au forum TIFF: The Market. Photo: DepositPhotos.com
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Publié 31/08/2026 par Camille Langlade

Une délégation de 17 sociétés de production francophones du Canada et de la France se rendra au Festival international du film de Toronto (TIFF), du 10 au 13 septembre, pour la première édition du forum TIFF: The Market. L’occasion de braquer la caméra vers de nouvelles coproductions et de tisser des liens avec des partenaires étrangers.

L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC) y songeait depuis longtemps, et cette année sera la bonne.  TIFF: The Market se veut le nouveau marché international du festival torontois.

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Le siège social du TIFF rue King Ouest. Photo: DepositPhotos.com

«Le TIFF attire des délégations étrangères du monde, y compris les pays de la francophonie internationale», rappelle la directrice générale de l’APFC, Carol Ann Pilon. The Market réunira acheteurs, vendeurs et créateurs.

La délégation de l’APFC regroupe neuf sociétés de production francophones du Canada et huit de France. Côté Canada, cinq sont de l’Ontario, une de la Colombie-Britannique, deux du Manitoba et une de l’Atlantique.

Nouvelle ère

L’APFC a mis en place une stratégie d’exportation pour le contenu produit par ses membres en 2019, afin de développer des marchés à l’international.

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Carol Ann Pilon. Photo: courtoisie

«On organise à chaque année au moins trois à quatre délégations, soit à l’étranger ou soit des collaborations qu’on installe sur le territoire canadien entre nos membres et des producteurs de l’étranger», détaille Carol Ann Pilon.

Les projets de collaboration internationale avec des productions francophones réalisées à l’extérieur du Québec existent, mais ils ont été relativement peu nombreux par le passé, admet la responsable.

«On arrivait quand même assez bien à financer nos contenus avec les outils et les mécanismes de soutien nationaux. Cette ère-là est révolue.»

«Il y a de moins en moins d’argent pour produire nos contenus. Il faut se tourner vers des partenaires à l’étranger si on veut continuer à produire des contenus de qualité et qui vont aussi rejoindre des auditoires de partout», poursuit-elle.

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Le Festival international du film de Toronto se déroulera du 10 au 20 septembre. Photo: DepositPhotos.com

Carte à jouer à l’étranger

À l’heure hégémonique des plateformes de diffusion en ligne, les publics ont désormais accès facilement à des contenus internationaux. Bien que les productions américaines de langue anglaise dominent le marché, les coproductions francophones ont aussi leur carte à jouer.

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«Il y a une ouverture du monde vers des contenus en langue étrangère», observe Carol Ann Pilon.

«Bien que ça demeure difficile pour le contenu francophone de trouver son public à l’extérieur du Canada, il y a des possibilités, et on veut s’assurer qu’on exploite ces possibilités-là au maximum.»

Le TIFF se tiendra du 10 au 20 septembre. La foire commerciale TIFF: The Market se déroulera du 10 au 16 septembre et devrait accueillir 81 projets et participants canadiens et 225 exposants internationaux.

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