TIFF 2025 : 10 films à ne pas manquer !

Pour son 50e anniversaire, le Festival international du film de Toronto (TIFF), du 4 au 14 septembre, nous présentera 291 films au total, entre les longs-métrages, les courts et les séries TV du programme Prime Time.

Bien entendu, il est malheureusement impossible pour qui que ce soit de voir toutes ces œuvres, qui ont pris une année entière de visionnements et de difficiles décisions de sélection et de rejet aux programmeurs du festival.

Le dernier record pour un spectateur a été homologué en 2024 par Eric Tisch avec 78 films vus pendant le festival!

Sans désirer approcher cet exploit cinéphilique, et en plus des films en français mentionnés dans un autre article, nous allons nous limiter à recommander 10 longs-métrages parmi les immanquables du TIFF 2025.

Cette sélection limitée n’engage bien sûr que nous, mais présente un florilège assez divers de sujets et réalisateurs qui ont fait leurs preuves lors des éditions précédentes du festival, au box-office ou à la critique.