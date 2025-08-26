TIFF 2025 : 10 films à ne pas manquer !

TIFF 2025
Jacob Elordi, la Créature, et Oscar Isaac, le Dr. Victor Frankenstein, dans le film très attendu de Guillermo Del Toro au TIFF.
Publié 26/08/2025 par Zefred

Pour son 50e anniversaire, le Festival international du film de Toronto (TIFF), du 4 au 14 septembre, nous présentera 291 films au total, entre les longs-métrages, les courts et les séries TV du programme Prime Time.

Bien entendu, il est malheureusement impossible pour qui que ce soit de voir toutes ces œuvres, qui ont pris une année entière de visionnements et de difficiles décisions de sélection et de rejet aux programmeurs du festival.

Le dernier record pour un spectateur a été homologué en 2024 par Eric Tisch avec 78 films vus pendant le festival!

Sans désirer approcher cet exploit cinéphilique, et en plus des films en français mentionnés dans un autre article, nous allons nous limiter à recommander 10 longs-métrages parmi les immanquables du TIFF 2025.

Cette sélection limitée n’engage bien sûr que nous, mais présente un florilège assez divers de sujets et réalisateurs qui ont fait leurs preuves lors des éditions précédentes du festival, au box-office ou à la critique.

10 immanquables

Frankenstein : Le nouveau Guillermo del Toro ne déroge pas au style fantastique du réalisateur mexicano-canadien préféré des Torontois, qui revient, après une incursion dans l’animation (Pinocchio, 2022) et dans le Thriller/Film noir (Nightmare Alley, 2021).

Dans cette nouvelle adaptation du classique de Mary Shelley, Del Toro nous présente sa vision du mythe classique, agrémentée de ses propres inspirations et influencée par ses 30 ans des carrières à créer les monstres les plus célèbres du cinéma moderne, au milieu de décors créés ou réels fabuleux.

Oscar Isaacs (Vedette Wars 7,8,9), Mia Goth (X, Pearl) et Jacob Elordi (Saltburn, Euphoria) apportent une touche de modernisme.

TIFF 2025
Oscar Isaac dans le rôle du Dr Victor Frankenstein, dans le film de Guillermo Del Toro.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery : Retrouvons Benoit Blanc (Daniel Craig) dans le nouvel opus de la série À Couteaux Tirés, de Rian Johnson, qui s’annonce aussi divertissant, mais dans une ambiance plus sombre et gothique, que ses prédécesseurs.

L’action se passe cette fois dans une petite ville et se concentre sur un meurtre mystérieux dans une église. Comme d’habitude, le film est rempli de vedettes qui prennent un visible plaisir à jouer: Josh Brolin, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, et plus encore!

TIFF 2025
Josh O’Connor et Daniel Craig dans Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Eleanor The Great : Pour son premier long-métrage, l’actrice Scarlett Johansson (Lost in Translation, Jojo Rabbit) se fait les dents sur une hilarante comédie de mœurs impliquant Eleanor (June Squibb), une nonagénaire pimpante, qui, suite au décès de sa meilleure amie Betsie (Rita Zohar), déménage de Floride à New York pour vivre avec sa fille et son petit-fils.

Eleanor découvre un groupe de soutien aux survivants de l’Holocauste, et leur raconte son histoire, ou plutôt celle de Betsie. Les conséquences de ce petit mensonge pour attirer l’attention ne se feront pas attendre.

TIFF 2025
June Squibb dans Eleanor.

The Smashing Machine: Le réalisateur Benny Safdie (Uncut Gems), connu pour son style très mouvementé et hyperréaliste, fait ici équipe de manière inattendue avec Dwayne «The Rock» Johnson pour un biopic d’une des vedettes fondatrices des arts martiaux mixtes (MMA/UFC): Mark Kerr. Le film suit Kerr aux débuts de la ligue, et les efforts de celui-ci pour promouvoir le sport, alors en pleine explosion.

Malheureusement, la nature même de cette activité combative, ainsi que les incessants voyages vers les destinations les plus lucratives, comme le Japon, vont rapidement prendre une dimension grave sur la vie et la santé de la vedette, sous la forme d’une forte dépendance aux antidouleurs.

Dwayne Johnson et sa personnalité plus grande que nature, ainsi qu’Emily Blunt et sa sensibilité, sont accompagnés d’une flopée de caméos de célébrités de la MMA que les cinéphiles découvriront avec plaisir.

TIFF 2025
Emily Blunt et Dwayne Johnson dans The Smashing Machine.

Ballad Of A Small Player : Edward Berger (Conclave) revient au festival avec une étude de personnage jouant au chat et à la souris dans l’univers des paris et casinos.

Colin Farrel y campe Lord Freddy Doyle, un parieur et voyageur invétéré à la vie de château à Macao, et Tilda Swinton la détective privée qui le pourchasse, sachant ce que cachent les apparences trompeuses du dandy aux allures de millionnaire.

TIFF 2025
Colin Farrel dans Ballad Of A Small Player.

Retreat : Eva (Anne Zander) arrive dans une retraite spéciale pour sourds dans la campagne anglaise, et va rapidement découvrir que l’endroit n’est pas ce que la façade laissait promettre.

Le premier long-métrage de Ted Evans, surnommé «le premier thriller pour les sourds» est original et en déstabilisera plus d’un en tant que pièce immersive sur le sujet de la surdité selon ses propres acteurs.

Des séances spéciales, équipées de traducteurs ASL sont prévues. Choisissez bien celle qui vous conviendra!

TIFF 2025
Anne Zander dans Retreat.

Couture: En français et en anglais, Alice Winocour (Paris Memories, 2022) a recruté Angelina Jolie (Girl, Interrupted) pour son nouveau long-métrage qui se situe à Paris sur fond d’industrie de la mode.

Maxine (Jolie), une réalisatrice américaine, arrive à Paris pour filmer un gros événement de mode. Sa vie jusqu’ici bien ordonnée va être bouleversée par un diagnostic médical aussi grave qu’inattendu. Sa vie croise celles de deux autres femmes: Angèle (Ella Rumpf) et Ada (Anyer Anei), qui doivent elles aussi prendre des décisions aux potentielles immenses conséquences sur leurs vies respectives.

TIFF 2025
Une scène de Couture avec Angelina Jolie.

It Was Just An Accident : La palme d’or de Cannes 2025, réalisé par Jafar Panahi, qui revient au festival avec ce thriller prenant, centré sur la revanche et le doute dans la campagne iranienne. Le film nous rappelle que tout n’est pas aussi simple que noir et blanc au milieu de la révolution grimpante contre le régime dictatorial religieux qui sévit en Iran.

TIFF 2025
It Was Just An Accident.

The Lowdown: Sterlin Harjo (Reservation Dogs), réalisateur autochtone de la nation Seminole d’Oklahoma, dresse ici un portrait bien sombre de la ville de Tulsa à travers les yeux de Lee Raybon (Ethan Hawke), un libraire à tendance obsessionnelle sur la vérité.

Le dernier article de celui-ci, sur une famille riche et corrompue de la ville, les Washbergs, est à l’origine d’une tragédie impliquant le mouton noir de la famille (Tim Blake Nelson), et fait réaliser au bouquiniste qu’il a cette fois peut-être découvert quelque chose de vraiment juteux.

Raybon embarque sa fille de 14 ans (Ryan Kiera Armstrong) dans son enquête, et s’enfonce dans les bas-fonds de la ville dans un thriller hommage aux grands films noirs de la grande époque.

TIFF 2025
Ethan Hawke et Ryan Kiera Armstrong dans The Lowdown.

The Captive : Le réalisateur espagnol visionnaire Alejandro Amenabar (Tesis, Ouvre les yeux) revient au TIFF après Lettre à Franco (2019) avec ce drame historique basé sur des faits réels.

The Captive réinvente l’histoire de manière plausible en extrapolant sur le peu de faits connus de l’époque, et raconte les événements qui auraient pu, à Alger en 1575, mener un jeune soldat espagnol nommé Miguel de Cervantès et retenu par les maures contre rançon à la réalisation de la vocation qui le mènera à devenir un des plus grands romanciers de l’histoire.

Bonus

En bonus, voici d’autres films qui pourraient bien satisfaire vos envies gloutonnes de battre le record d’Éric Tish:

The Christophers de Steven Soderbergh.

Hedda de Nia Da Costa.

Mile End Kicks de Chandler Levack.

A Private Life de Rebecca Slotowski.

Eternity de David Freyne.

California Scheming de James McAvoy.

Good Fortune d’Aziz Ansari.

Hamnet de Chloé Zhao.

If I Had Legs I’d Kick You de Mary Bronstein.

Sound of Falling de Mascha Schilinski.

100 Sunset de Kunsang Kyirong

Christy de David Michôd

