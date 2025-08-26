Le français en retrait au TIFF 2025

TIFF 2025
À l'affiche du TIFF 2025: le film Nouvelle Vague est une recréation du film À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, qui a inauguré un renouveau du cinéma français.
Publié 26/08/2025 par Zefred

Tout comme en 2024, les francophiles seront probablement un peu déçus par la sélection de cette année au Festival international du film de Toronto (TIFF), qui occupe le centre-ville du 4 au 14 septembre.

Même si une légère amélioration du nombre de films entièrement en français se fait remarquer, on reste toujours bien en deçà des grandes années où les programmeurs du festival criaient haut et fort leur amour pour le cinéma francophone.

On notera aussi une chute de l’utilisation exclusive du français dans la sélection québécoise avec UN SEUL long-métrage de la belle province uniquement dans la langue de Molière. Oui, il y a bien entendu d’autres œuvres québécoises, mais toutes pratiquent le mélange des deux langues canadiennes. Certaines y ajoutent même l’Arabe ou le Lingala.

100% en français

Deux chouchous du festival sont de retour: Arnaud Despleschin avec Deux Pianos; et Richard Linklater avec non pas un, mais deux films en sélection.

Nouvelle Vague est une recréation méticuleuse de la naissance de l’œuvre qui changera à jamais le cinéma en 1960: le légendaire film de Jean-Luc Godard À bout de souffleNouvelle vague est un hommage révérencieux au film original et à son auteur, au ton léger… et dont le message sur la liberté et l’expression artistique devrait être d’autant plus retentissant de nos jours.

TIFF 2025
Nouvelle Vague.

Deux Pianos nous amène à Lyon, ou le pianiste virtuose Mathias Vogler (François Civil) revient, après un très long séjour en Asie, pour collaborer avec son ex-prof et mentor Elena (Charlotte Rampling) sur une série de concerts.

Dans un parc de la ville, Mathias croise un enfant ressemblant comme deux gouttes d’eau au petit garçon qu’il était dans sa jeunesse. Le garçon conduit le pianiste à Claude (Nadia Tereszkiewicz), une femme qu’il a passionnément aimée dans sa jeunesse.

La réapparition de Claude, les répétitions et concerts avec Elena et la confusion d’identité avec le petit garçon menacent la santé mentale déjà fragile du pianiste.

TIFF 2025
Nadia Tereszkiewicz et François Civil dans Deux Pianos.

Gilles Lellouche (Les petits mouchoirs) et Adèle Exarchopoulos (La vie d’Adèle) mènent Chien 51, de Cédric Jimenez, sous la forme d’une paire inattendue de policiers dans un Paris du futur proche où une intelligence artificielle nommée Alma surveille la ville en permanence.

L’inventeur d’Alma est retrouvé mort dans des conditions suspicieuses. Une agent d’élite moderne (Exarchopoulos) et un vétéran désabusé (Lellouche) sont assignés à l’enquête et vont devoir travailler ensemble, avec des différences de méthode que l’on peut imaginer.

Il s’agit de résoudre un crime dont les ramifications pourraient bien révéler les dessous sombres et cachés du système pour lequel ils travaillent.

TIFF 2025
Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos dans Chien 51.

Du Québec nous vient Pauline Loquès, avec son premier long-métrage intitulé Nino. L’acteur Théodore Pellerin a reçu un prix «étoile montante» de la fondation Louis Roderer à Cannes cette année, pour son interprétation du personnage qui donne son titre au film.

Le jour de son 29e anniversaire, il se voit délivrer un diagnostic médical terrifiant. Les médecins lui conseillent de commencer un traitement immédiatement, et de congeler son sperme au cas où il voudrait fonder une famille plus tard.

Sa vie, jusqu’ici faite de projets dans un futur incertain, se transforme immédiatement en une suite de décisions urgentes, que le jeune homme doit gérer pendant son weekend d’anniversaire, au milieu de sa famille et de ses amis. Sans compter qu’il a perdu les clefs de son appartement!

TIFF 2025
L’affiche de Nino.

Les comédies de mœurs québécoises sont connues pour être hilarantes, et Folichonneries, d’Éric K. Boulianne ne vous décevra pas sur ce point. Le réalisateur, accompagné de Catherine Chabot, y campe un couple de Montréalais désirant réagir à la routine de leur couple en ouvrant celui-ci.

Bien entendu, rien ne se passera comme prévu, et l’un comme l’autre ne tarderons pas à enfreindre les règles établies, tout en faisant de leur mieux pour tenter de comprendre ce qu’ils veulent vraiment.

TIFF 2025
Catherine Chabot et Éric K. Boulianne dans Folichonneries.

Vient ensuite Diya, thriller et premier long-métrage du Tchadien Achille Ronaimou, dans lequel l’impressionnant Ferdinand Mbaissané interprète Dane, chauffeur pour une NGO qui a le malheur de heurter et tuer un écolier accidentellement.

Il se retrouve soumis à la Diya, la dette de sang, devant payer une somme exorbitante qu’il ne possède bien entendu pas. Le conflit est clair: Dane trouvera-t-il un moyen de payer sa dette, ou ira-t-il croupir en prison d’où il manquera la naissance de son premier enfant?

TIFF 2025
L’affiche de Diya.

Pour terminer avec les œuvres 100% en français, deux films d’animation clôturent notre liste.

Arco d’Ugo Bienvenu, est une fable pour tous les âges, où les arcs en ciel sont en fait des voyageurs dans le temps venus du futur. Arco, 10 ans, vient visiter 2075, mais y reste bloqué et rencontre Iris, 10 ans également, qui va l’aider à trouver un moyen de repartir.

Pendant que la relation entre les deux enfants se développe, Arco découvre l’époque d’Iris, où les humains sont forcés de vivre sous des dômes les protégeant des conditions météorologiques extérieures désastreuses, créées par eux-mêmes.

Mais Arco a besoin d’une conjonction bien particulière pour espérer rentrer à son époque.

TIFF 2025
Arco.

Amélie et la métaphysique des tubes est basé sur le livre éponyme d’Amélie Nothomb paru en 2000. Ce film d’animation de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han s’appuie sur le concept japonais que les nourrissons de moins de trois ans sont comparables à des dieux, et souvent ne savent pas faire la différence entre le monde extérieur et eux-mêmes.

La petite Amélie, enfant belge au Japon, découvre que le monde est une entité séparée. Elle s’affaire à rattraper le temps perdu pour l’explorer autant qu’elle le peut, au grand dam de ses parents.

Le long-métrage est rempli de couleurs pastel, influencé par les techniques de Miazaki et Rémi Chayé, qui a d’ailleurs contribué à certaines compositions du film, et s’avérera une expérience cinématographique inoubliable.

TIFF 2025
Amélie et la métaphysique des tubes.

Un peu de français

Voici également la liste des films comprenant le français comme une de leurs langues, dans l’ordre décroissant d’utilisation:

La petite dernière d’Hafsia Herzi.

Amour Apocalypse d’Anne Émond.

Mille secrets mille dangers de Philippe Fallardeau.

Gagne ton ciel de Mathieu Denis.

Couture d’Alice Winocour.

Vie privée de Rebecca Zlotowski.

Honey Bunch de Madeleine Sims-Fewer, Dusty Mancinelli.

Levers de Rhayne Vermette.

True North de Michèle Stephenson.

Julian de Cato Kusters.

Steal Away de Clement Virgo.

Bouchra d’Orian Barki, Meriem Bennani.

Sirât d’Oliver Laxe.

Under The Same Sun d’Ulises Porra.

Palimpsests, The Story Of A Name de Mary Stephen.

Sk+te’kmujue’katik (At The Place Of Ghosts) de Bretten Hannam.

The Love That Remains d’ Hlynur Pálmason.

Magellan de Lav Diaz.

