Le français en retrait au TIFF 2025

Tout comme en 2024, les francophiles seront probablement un peu déçus par la sélection de cette année au Festival international du film de Toronto (TIFF), qui occupe le centre-ville du 4 au 14 septembre.

Même si une légère amélioration du nombre de films entièrement en français se fait remarquer, on reste toujours bien en deçà des grandes années où les programmeurs du festival criaient haut et fort leur amour pour le cinéma francophone.

On notera aussi une chute de l’utilisation exclusive du français dans la sélection québécoise avec UN SEUL long-métrage de la belle province uniquement dans la langue de Molière. Oui, il y a bien entendu d’autres œuvres québécoises, mais toutes pratiquent le mélange des deux langues canadiennes. Certaines y ajoutent même l’Arabe ou le Lingala.

100% en français

Deux chouchous du festival sont de retour: Arnaud Despleschin avec Deux Pianos; et Richard Linklater avec non pas un, mais deux films en sélection.

Nouvelle Vague est une recréation méticuleuse de la naissance de l’œuvre qui changera à jamais le cinéma en 1960: le légendaire film de Jean-Luc Godard À bout de souffle. Nouvelle vague est un hommage révérencieux au film original et à son auteur, au ton léger… et dont le message sur la liberté et l’expression artistique devrait être d’autant plus retentissant de nos jours.