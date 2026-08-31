TIFF 2026: notre sélection de films en français

Du 10 au 20 septembre

TIFF 2026
À l'affiche du TIFF: Villeneuve: l'ascension d'une légende, du réalisateur Yan Lanouette Turgeon, qui retrace ici la biographie du fameux coureur automobile Gilles Villeneuve, incarné par Rémi Goulet.
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Publié 31/08/2026 par Zefred

Les années se suivent et se ressemblent pour la sélection française au Festival international du film de Toronto (TIFF, du 10 au 20 septembre), qui semble avoir perdu son intérêt historique pour le cinéma français et francophone.

Si le nombre total d’œuvres à l’affiche remonte à ses niveaux pré-covid, les programmeurs semblent avoir encore une fois négligé la langue de Molière avec 17 films elle est le langue principale, et 10 dans lesquels elle fait une apparition secondaire ou tertiaire.

Pas de risques

Terminé également les «gros» films très attendus par les afficionados, aux génériques remplis de stars historiques ou aux sujets provocants.

Cette année, place aux histoires «à la mode» pour un choix somme toute sans grandes prises de risques politiques ou artistiques, par une institution dont le but officiel est de «transformer la manière dont les gens voient le monde à travers le cinéma».

Bien évidemment, un florilège des films à voir est une démarche assez subjective, et nous encourageons nos lecteurs à se faire leur propre idée en allant explorer le site du festival. Mais voici donc les films et séries que nous avons choisis en priorité, selon des critères que nous pensons cinématographiques, artistiques, dignes d’intérêt, et peut-être aussi un peu égoïstes:

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Ni vue, ni connue

En ce qui concerne les longs-métrages dont le français est la langue unique, ou principale, le premier de notre liste est sans aucun doute Ni vue, ni connue (All about Corinne) de Marc Fitoussi, avec Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain.

huppert
Ni vue, ni connue.

C’est une comédie dramatique qui nous présente Corinne Maclou (Huppert) et son rêve toujours intact de devenir actrice vedette dans le cinéma français, après des décennies comme figurante.

Une rencontre fortuite avec Sandrine Kiberlain (elle-même) va provoquer chez Corinne l’impression que là est peut-être enfin la chance de réaliser ses espoirs de succès. Corinne va donc tout faire pour s’attacher les affections de l’actrice renommée, dans l’espoir que cette amitié fera décoller sa carrière…

L’inconnue

Vient ensuite L’inconnue (The Unknown) d’Arthur Harari, un thriller dramatique surnaturel en compétition à Cannes 2026.

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L’inconnue.

David (Niels Schneider), photographe plutôt tumultueux, a un coup d’un soir avec Eva (Léa Seydoux) après une soirée bien arrosée. Au réveil agrémenté par une bonne gueule de bois, le jeune homme s’aperçoit qu’il a changé de corps et se retrouve dans celui d’Eva.

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Il cherche à retrouver celle-ci, mais se rend compte qu’elle n’est pas, comme il le pensait, dans son corps à lui. C’est une substitution à trois, et son physique est occupé par Malia (Lilith Grasmug), une jeune actrice terrorisée par l’expérience.

Bien que parti d’une idée similaire à celle de la comédie culte Rendez-moi ma peau de Patrick Schulmann en 1980, le déroulement ici part dans une toute autre direction, bien plus psychologique, dramatique et troublante.

Alice

Les fans de cinéma et d’histoire ne manqueront pas de découvrir les premiers épisodes d’Alice, de Virginie Verrier et Guillaume Lonergan.

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Alice.

Dans cette coproduction franco-canadienne, nous suivrons les premiers pas du cinéma, et d’une de ses pionnières de la Belle Époque, Alice Guy (Bérénice Béjo), alors qu’elle découvre ses envies de repousser les limites du système patriarcal des années 20.

Elle s’en affranchira partiellement grâce à ses rencontres avec d’autres pionniers comme Léon Gaumont, Charles Pathé ou encore son futur mari, Herbert Blaché.

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Ceux-ci, partageant sa passion pour l’art et les histoires, lui feront confiance et l’aideront à devenir la première réalisatrice de cinéma, fait malheureusement plutôt méconnu encore aujourd’hui.

Le Corset

Le Corset (Iron Boy) est un film d’animation franco-belge qui a reçu le Prix spécial du Jury à Cannes 2026.

animation
Le Corset.

Louis Clichy, son réalisateur et ancien de chez Pixar, nous y compte la vie campagnarde de Christophe, un jeune paysan qui a des problèmes de dos et se voit affublé d’un corset métallique destiné à l’aider en corrigeant sa posture.

Être adolescent en milieu rural, et obligé de porter un tel engin inhabituel attire bien entendu les regards et moqueries des petits tyrans du coin.

La pression psychologique est grande pour le jeune garçon, qui apprend à évacuer ses peines et douleurs dans de nouvelles passions, comme jouer sur l’orgue de l’église voisine et créer de nouvelles relations sociales, dans un récit magnifiquement peint et animé à la main.

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Le Faux Soir

Le Faux Soir est une autre reconstitution historique, pendant la Deuxième Guerre mondiale cette fois, et qui vient de Belgique pour nous rappeler que la résistance aux nazis était partout en Europe.

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Le Faux Soir.

Ici, le metteur en scène Michaël R. Roskam dont la dernière apparition au TIFF date de 2017 avec Le Fidèle (Racer and the Jailbird) présente une opération bien différente des actions de résistance militaires habituelles, destinée à retourner l’outil de propagande des Allemands contre leur propre camp.

Des personnages variés sont s’allier dans une aventure remplie de danger et d’improvisation pour créer une fausse édition du grand journal de Bruxelles à cette époque: Le Soir.

Le long-métrage rassemble une distribution de célébrités françaises et belges telles que Bouli Lanners, Mélanie Thierry, Yolande Moreau ou encore Karim Leklou dans un scénario rocambolesque qui fait plus penser à Ocean’s 11 qu’au Jour le plus long.

Villeneuve

Il semblerait que pour les programmeurs contemporains du TIFF, cinéma en français rime avec film d’époque, puisque nous voici encore avec un long métrage basé sur une histoire réelle, et plein d’adrénaline, qui ravira les amoureux de sport automobile: Villeneuve: l’ascension d’une légende (Villeneuve: The Rise of a Legend).

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Villeneuve: l’ascension d’une légende.

Le film du Canadien Yan Lanouette Turgeon, avec Rémi Goulet dans le rôle-titre, retrace ici la biographie du fameux coureur automobile Gilles Villeneuve, de son enfance dans les années 50, à son brutal et malheureux décès en 1982.

Violence du corps de l’autre

Denis Côté, un des chouchous québécois du festival depuis une vingtaine d’années, sera à nouveau présent à l’appel cette année avec Violence du corps de l’autre (Nobody’s Violence), son nouvel opus que certains qualifient déjà de son plus surprenant tant il apparaît que son ton et sa narration sont audacieux par rapport aux œuvres précédentes du cinéaste.

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Violence du corps de l’autre.

Côté y met en scène Larissa Corriveau dans le rôle de Mira, jeune fille discrète, mystérieuse, et apparemment dépourvue de sentiments, travaillant pour une non moins mystérieuse compagnie d’aide à l’euthanasie dans un futur proche dystopique.

Pourtant, après des rencontres avec Pierric et Ludo, deux hommes bien différents, Mira commence doucement à remettre en question ses choix de vie dans une histoire étrange et captivante qui évolue entre science-fiction, comédie et thriller.

Carmen, l’oiseau rebelle

Arrivé tout droit de la quinzaine des réalisateurs de Cannes 2026, Carmen, l’oiseau rebelle (Viva Carmen), le troisième long-métrage d’animation de Sébastien Laudenbach, s’est hissé dans cette liste grâce à ses qualités originales de énième adaptation du triste sort de l’héroïne à l’esprit libre de Bizet.

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Carmen, l’oiseau rebelle.

Ici, l’histoire est perçue à travers le regard des gamins de la rue à Séville, qui tentent même de s’interposer pour éviter l’issue fatale que l’on connaît.

Le film est également tinté de féminisme et d’espoir que la jeunesse peut changer le monde, même si la violence du propos y est toujours bien présente.

Les partitions classiques de l’opéra de Bizet sont ici remplacées par une bande originale qui les réimagine en compositions minimalistes modernes qui ne manqueront pas de surprendre les connaisseurs de la fable dramatique andalouse.

Surtout en français

On notera également ces quelques autres films majoritairement de langue française présentés au TIFF 2026:

La Gradiva, premier long-métrage de Marine Atlan, comédie dramatique.

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Les filles d’Abraham (The Daughters of Abraham), drame de Hanaël El Yousfi.

Le journal d’une femme de chambre (The Diary of a Chambermaid), drame de Radu Jude.

Coward de Lukas Dhont, drame de guerre LGBTQ.

Muyi, la légende du village des femmes, de Julien Chheng: science-fiction/fantasy.

Un bon petit soldat (A Good Little Soldier), drame de Stéphane Brizé.

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Faux Gun Bandit (Toy Gun Bandit), comédie/Thriller québécoise de Rémi St-Michel.

All of a Sudden, drame de Ryûsuke Hamaguchi.

L’autre (The Other), comédie et horreur psychologique québécoise d’Alexandre Franchi.

autre
L’autre.

Du français ici et là

Ainsi que les films ou le français fait une apparition:

SoumSoum, La nuit des astres (Soumsoum, The Night of the Stars), drame/romance de Mahamat-Saleh Haroun.

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At Night, expérimental LGBTQ+ de Beatrice Gibson.

The Idiot(s), adaptation historique de Małgorzata Szumowska et Michał Englert.

Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney, documentaire comédique expérimental de Matthew Rankin.

Le Dernier Acte (The Final Act), documentaire de Sophie Deraspe.

The Fortunate Isles (Las islas afortunadas), drame de Helena Girón et Samuel Delgado.

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Marie Madeleine, drame haïtien de Géssica Généus.

Congo Boy, drame africain de Rafiki Fariala.

Gentle Monster, drame de Marie Kreutzer.

The Beloved (El ser querido), drame espagnol de Rodrigo Sorogoyen.

Auteurs

  • Zefred

    Cinéaste, musicien et journaliste à mes heures, je suis franco canadien torontois, épicurien notoire et toujours prêt pour de nouvelles aventures.

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