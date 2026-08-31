TIFF 2026: notre sélection de films en français

Les années se suivent et se ressemblent pour la sélection française au Festival international du film de Toronto (TIFF, du 10 au 20 septembre), qui semble avoir perdu son intérêt historique pour le cinéma français et francophone.

Si le nombre total d’œuvres à l’affiche remonte à ses niveaux pré-covid, les programmeurs semblent avoir encore une fois négligé la langue de Molière avec 17 films elle est le langue principale, et 10 dans lesquels elle fait une apparition secondaire ou tertiaire.

Pas de risques

Terminé également les «gros» films très attendus par les afficionados, aux génériques remplis de stars historiques ou aux sujets provocants.

Cette année, place aux histoires «à la mode» pour un choix somme toute sans grandes prises de risques politiques ou artistiques, par une institution dont le but officiel est de «transformer la manière dont les gens voient le monde à travers le cinéma».

Bien évidemment, un florilège des films à voir est une démarche assez subjective, et nous encourageons nos lecteurs à se faire leur propre idée en allant explorer le site du festival. Mais voici donc les films et séries que nous avons choisis en priorité, selon des critères que nous pensons cinématographiques, artistiques, dignes d’intérêt, et peut-être aussi un peu égoïstes: