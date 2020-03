Journée de la francophonie: «célébrons virtuellement»

«Notre communauté ne s’est jamais reposée sur les gains obtenus», rappelle l’AFO. «Il reste beaucoup à faire pour maintenir et promouvoir la place du français en Ontario.»

Solidarité et coopération

Du côté de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA, dont l’AFO est membre), on rappelle que ce 20 mars 2020, «nous marquons le 50e anniversaire de la création de l’Organisation internationale de la Francophonie»

«Cet organisme est né d’une volonté de solidarité et de coopération des francophones du monde entier, dans toute leur diversité», a commenté Jean Johnson, le président de la FCFA.

«En francophonie canadienne, nous connaissons bien ces mots, solidarité et coopération, parce que c’est avec eux que nous avons bâti nos communautés. Et aujourd’hui, alors que nous vivons une situation de santé mondiale très inquiétante, ces mots prennent encore plus leur sens.»

Jean Johnson «appelle à être solidaires des plus vulnérables de nos communautés, des petites et moyennes entreprises durement frappées par ce qui se passe présentement, des travailleurs et travailleuses de première ligne qui ne peuvent faire du télétravail. Je nous appelle à la coopération et à l’entraide communautaire.»