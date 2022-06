Jeux du Canada: le relais du flambeau part d’Ottawa le 6 juin

Les Canadiens sont invités à suivre le relais du flambeau des Jeux d’été du Canada de Niagara 2022 dans le Sentier transcanadien, qui célèbre son 30e anniversaire.

Débutant le lundi 6 juin à Ottawa avec la traditionnelle cérémonie d’allumage du flambeau à la Flamme du centenaire, le relais suivra le Sentier transcanadien au Québec, avec des arrêts à Wakefield, Messines, Mont-Laurier, Mont-Tremblant, Saint-Faustin-Lac-Carré, Saint-Jérôme et Terrebonne, avant d’arriver à Montréal le mercredi 15 juin.

Le plus long sentier récréatif

Cet événement sera l’occasion pour de nombreux Canadiens de redécouvrir le plus long sentier récréatif du monde, qui s’étend sur plus de 28 000 kilomètres sur la terre et sur l’eau.

Reliant trois océans – l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique – le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et territoires.

En partenariat avec Canada Steamship Lines, le flambeau embarquera à Montréal sur le CSL St-Laurent (et non plus le CSL Welland comme prévu initialement) et voyagera sur le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Niagara.