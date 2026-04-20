Jeune, franco-ontarien et afro-descendant: responsabilité ou super-pouvoir?

«C’est une grosse responsabilité», confie Daniel, élève de 7e année originaire de la Côte d’Ivoire, évoquant le devoir de transmettre à ses futurs enfants la langue française ainsi que l’identité culturelle de son pays d’origine. Une exigence qu’il qualifie de «gros travail».

À cette perspective s’ajoute celle d’Espoir Masiala, président de l’Association étudiante de l’Université de l’Ontario français (AÉUOF), qui y voit avant tout une force. «Être jeune, franco-ontarien et afro-descendant, c’est comme si tu avais trois pouvoirs en même temps.»

«C’est aussi une triple minorité qui vient avec des défis, mais il faut la porter avec fierté.»

Une initiative provinciale

Organisé le samedi 18 avril au Cercle de l’amitié à Mississauga, l’événement Expressions croisées: nos arts, nos voix, nos mondes s’inscrit dans le cadre de l’initiative provinciale 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, menée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Celle-ci vise à mettre en valeur la richesse et la diversité de la francophonie ontarienne à travers des projets artistiques et communautaires.

Mis en œuvre par l’organisme Vital Vision, en collaboration avec le groupe Connexions Jeunes Afrique Monde, le projet met en lumière les réalités et les voix de jeunes afro-descendants évoluant en contexte franco-ontarien. «Nous avons souhaité offrir un espace d’expression où les jeunes peuvent se reconnaître, se raconter et affirmer leur identité», souligne Édith Taki, fondatrice de Vital Vision.