Stop Racisme Canada veut rapprocher les communautés racisées des pouvoirs

Le communicateur et animateur torontois Joe Tamko, très engagé auprès des communautés noires, crée un organisme national, Stop Racisme Canada, avec l’objectif de «donner aux communautés racisées les outils pour accéder au pouvoir économique, politique et médiatique».

Le lancement officiel sur LinkedIn Live est programmé le samedi 14 mars à midi. Un site web stopracisme.ca est en construction. L’ambition est d’offrir dès septembre prochain des programmes de construction de marque personnelle, communication stratégique, littératie financière, rédaction de demandes de subventions et formation en vue d’intégrer des conseils d’administration.

Le nouvel organisme sera d’abord orienté vers la communauté francophone, mais sera ouvert aux alliances avec des organismes anglophones.

Enjeu de pouvoir

«Le racisme systémique n’est pas seulement un enjeu social», estime Joe Tamko. «C’est aussi un enjeu de pouvoir, d’accès, de narration et de compétences stratégiques.»

«Il ne suffit plus de dénoncer le racisme systémique. Stop Racisme Canada veut devenir un véritable acteur de transformation sociétale, combinant média, formation, accompagnement et lobbying. L’objectif est d’outiller les personnes racisées pour qu’elles prennent leur place dans toutes les sphères du pouvoir: économiques, politiques et institutionnelles.»