Un incident raciste qu’on a failli passer sous silence

Ça rime avec vinaigre

Katia Café-Fébrissy. Photos: courtoisie
Publié 18/01/2026 par François Bergeron

Une altercation dans une cour d’école primaire, qui aurait pu en rester là, connaît des rebondissements surréalistes dans Ça rime avec vinaigre, le spectacle de Katia Café-Fébrissy, seule sur la scène de l’Alliance française de Toronto ce samedi 24 janvier à 20h.

L’autrice-narratrice incarne elle-même une vingtaine de personnages pour relater une histoire inspirée d’un fait réel en 2017 impliquant son fils de 7 ans.

En cherchant à protéger son enfant de commentaires choquants entendus à l’école, la mère est confrontée à une obstruction kafkaesque qu’on n’aura pas le choix de qualifier aussi de raciste, mais surtout de «systémique»: véritable «violence institutionnelle».

Conseils scolaires wokes

Même si les écoles torontoises comptent beaucoup d’élèves noirs depuis longtemps, et que nos conseils scolaires «wokes» ont adopté des politiques de diversité, inclusion, anti-racisme, anti-intimidation, Mois de l’histoire des Noirs… «dans cette école-là, ce n’était pas le cas».

«Justement, j’ai mis l’école de mon fils face à leurs discours et leurs politiques de diversité» que bafouaient leur attitude et leurs décisions.

Katia Café-Fébrissy sur scène.

Katia Café-Fébrissy est productrice, réalisatrice et scénariste de films, d’abord de documentaires, maintenant aussi de fiction. Originaire de France et de Guadeloupe, elle est établie à Toronto depuis plusieurs années.

Elle a notamment travaillé avec le Théâtre français de Toronto en 2020 – en pleine pandémie – sur le projet en ligne Les Zutopies solitaires.

«C’est par conviction citoyenne», affirme-t-elle, qu’elle n’a pas voulu que l’incident raciste dans lequel son fils a été impliqué soit balayé sous le tapis.

«L’objectif, ici, est de sensibiliser les spectateurs et de fomenter un dialogue.» Le spectacle est suivi d’une discussion avec le public.

Stand-up

«L’idée de Ça rime avec vinaigre me trotte dans la tête depuis que l’affaire a connu son dénouement il y a trois ans», dit-elle à l-express.ca. «Et comme j’adore le stand up, c’est ce format – mélange de théâtre, slam et Ted-Talk – qui m’a paru le plus pratique.»

Le spectacle a fait l’objet de quelques ateliers, mais ce sera la première fois, à l’AFT, qu’il sera présenté dans son intégralité et son format définitif de 75 minutes.

Ce sera aussi la première fois que Katia Café-Fébrissy montera sur scène, elle qui est normalement derrière la caméra. En février, elle présentera aussi son spectacle au décor minimaliste (deux chaises) dans des centres culturels et des écoles de Barrie, Kingston et ailleurs en province.

