Femmes noires francophones: entre triple richesse et triple marginalisation?

«Être femme francophone et afrodescendante peut être perçu soit comme une triple richesse, soit comme une triple marginalisation: tout dépend du regard que l’on porte sur cette réalité», a affirmé Eunice Emmanuella Wonegou, cofondatrice de The Empowered Readers Circle (TERC), lors de l’événement de clôture du Mois de la femme organisé en ligne par Akwaba Community le 31 mars.

Cette perception influe directement sur les trajectoires professionnelles et l’accès aux opportunités. Elle souligne que des contraintes apparentes peuvent être requalifiées en leviers, à l’image d’un barrage hydroélectrique, qui permet de canaliser et de valoriser une ressource.

Elle mentionne également les subventions qu’elle a obtenues, majoritairement destinées aux femmes noires, comme indication de mécanismes de soutien existants. «Les ressources sont là, encore faut-il les identifier et les saisir», précise-t-elle.

Konan Didier Koffi, président d’Akwaba Community, rappelle à l-express.ca que «le Mois de la femme est un moment essentiel pour célébrer les contributions des femmes, notamment au sein des communautés noires».

L’initiative vise également «à renforcer notre engagement collectif à bâtir des ponts durables entre les talents, les cultures et les opportunités, ici au Canada et avec l’Afrique», en mettant en valeur le rôle des femmes dans ces dynamiques.