Girls and Connect: briser l’isolement des femmes francophones

«J’ai vécu une période difficile durant ma grossesse, en pleine pandémie de covid. Je me suis dit: si je ne crée pas ma propre famille ici, comment je vais faire?», confie Chauna Molossa, fondatrice de Girls and Connect.

De cette expérience personnelle est née, en 2024, l’initiative destinée à rassembler les femmes francophones autour d’activités sociales, culturelles et de bien-être afin de briser l’isolement.

Le projet propose un espace de rencontres favorisant l’entraide et la création de liens au sein de la communauté. Selon sa fondatrice, plusieurs organismes exigent de remplir des formulaires, d’obtenir un statut de membre ou d’attendre un appel de confirmation, des étapes susceptibles de freiner la participation.

Elle souligne vouloir offrir une approche simple, directe et accessible. «Je veux que les femmes puissent voir l’événement en ligne et y participer immédiatement, sans démarches compliquées», explique-t-elle à l-express.ca.

Des femmes, des parcours, un espace

Girls and Connect propose une gamme d’activités allant d’événements sociaux et de divertissement à des initiatives axées sur le bien-être, ainsi qu’à des rencontres professionnelles ou corporatives. Cette diversité vise à ne pas cantonner l’organisme à un seul registre et à rejoindre des femmes aux profils variés.