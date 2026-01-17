L’AFRY offre des formations aux technologies

AFRY
La directrice générale de l'AFRY, Yasmine Malek Menasria, avec le député provincial Michael Parsa. Photos: AFRY
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 17/01/2026 par l-express.ca

Grâce à une subvention de 29 800 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario, l’agence qui distribue les profits des loteries provinciales, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a acheté de l’équipement permettant de former des jeunes en animation, robotique et coding.

Ce vendredi 16 janvier, le député provincial d’Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, Michael Parsa, s’est joint à l’équipe de l’AFRY pour célébrer l’impact de cet octroi.

«Depuis plus de 30 ans», a-t-il dit, «l’AFRY a été un pilier de la communauté francophone de la région de York

AFRY
La présidente de l’AFRY, Narjiss Lazrak (à g.), avec le député Michael Parsa et des leaders francophones de la région de York.
AFRY
L’AFRY a célébré l’impact de la subvention de la Fondation Trillium.

Ici, l’initiative de l’AFRY vise à «maintenir et accroître l’accès des jeunes à des formations essentielles en adoptant une solution hybride».

Publicité

«Grâce à ce matériel intelligent, l’AFRY surmonte les défis de coordination entre formats en ligne et en présentiel, améliorant la qualité, l’accessibilité et la portée des programmes.»

Ce soutien bénéficie aussi au programme de bénévolat, aidant les jeunes à valider leurs heures communautaires tout en acquérant des compétences pour devenir des adultes autonomes et engagés.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur