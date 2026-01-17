L’AFRY offre des formations aux technologies

Grâce à une subvention de 29 800 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario, l’agence qui distribue les profits des loteries provinciales, l’Association des francophones de la région de York (AFRY) a acheté de l’équipement permettant de former des jeunes en animation, robotique et coding.

Ce vendredi 16 janvier, le député provincial d’Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, Michael Parsa, s’est joint à l’équipe de l’AFRY pour célébrer l’impact de cet octroi.

«Depuis plus de 30 ans», a-t-il dit, «l’AFRY a été un pilier de la communauté francophone de la région de York.»

Ici, l’initiative de l’AFRY vise à «maintenir et accroître l’accès des jeunes à des formations essentielles en adoptant une solution hybride».