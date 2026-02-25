En Ontario, pour devenir agent immobilier, c’est in English only

En Ontario, il est illégal de pratiquer le métier d’agent immobilier sans formation. Le hic: cette formation n’est offerte nulle part en français dans la province.

«J’aurais aimé ça, moi, avoir l’option», lance l’agent immobilier Jean-Roch Rainville, qui pratique ce métier depuis trois ans auprès d’une clientèle majoritairement francophone, à Ottawa et dans l’Est ontarien.

Pour pouvoir effectuer des transactions immobilières, Jean-Roch Rainville a dû suivre, comme tous ses collègues à travers la province, un programme de formation en anglais, qui dure généralement deux ans.

Collèges anglophones

Ce programme est principalement offert par le collège polytechnique Humber, ou par des fournisseurs agréés comme le collège Algonquin.

Or, la formation, qui comprend cinq cours, deux séances de simulation et des examens, n’est disponible dans la langue française nulle part en Ontario.