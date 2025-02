Oasis rend hommage aux femmes noires

Le compte à rebours vers le 30e anniversaire d’Oasis Centre des femmes est commencé. L’événement sera célébré par un gala le 30 mai prochain. Ce samedi 15 février, l’organisme franco-torontois de défense des femmes en détresse a organisé un événement intimiste pour rendre hommage aux femmes noires ayant contribué au rayonnement de l’organisme au cours des 30 dernières années.

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, cette cérémonie a réuni une quarantaine de participantes, parmi lesquelles d’anciennes employées, des bénévoles, des membres actuels et passés du conseil d’administration. Ce groupe intergénérationnel, composé de jeunes femmes et d’aînées, a partagé des souvenirs, des réflexions et des perspectives d’avenir pour Oasis.

Quatre panélistes

Les discussions ont été animées par quatre panélistes:

Darline Remarais Noel, auteure et poète, ancienne employée d’Oasis, a souligné combien l’organisme a été un espace de reconnaissance et d’expression pour ses talents artistiques. «Oasis est au cœur de ma passion. C’est un organisme qui me permet d’utiliser mes talents. Moi je viens des Antilles, les Antillais n’aiment pas mes poèmes, mais Oasis a apprécié ce talent-là qui était tout un petit talent qui est devenu grand.»

Zena Uwimana, membre de la communauté et bénévole d’Oasis, a mis en lumière l’importance de la solidarité et du partage d’expériences dans le processus de guérison. «Dans mon expérience, j’ai appris qu’on souffre seules des fois, tout en ne sachant pas qu’il y a d’autres à l’extérieur qui souffrent comme toi. Quand je suis arrivée ici comme bénévole, j’ai su qu’il y avait d’autres femmes qui souffraient comme moi. J’ai pu partager et je me suis sentie soulagée.»