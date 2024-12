Un premier livret de Sagesse célébré, un deuxième déjà en préparation à Oasis

Après six mois de collaboration inspirante, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées le 30 novembre dans les locaux d’Oasis Centre des femmes à Toronto pour célébrer le projet Sagesse de nous à elles.

Initié par neuf femmes francophones âgées de 50 ans et plus, ce projet a permis de partager des expériences de vie riches et des conseils précieux destinés à guider et motiver les jeunes filles et femmes de la communauté francophone.

À travers un livret empreint de sagesse, ces femmes ont su créer un pont intergénérationnel, favorisant le dialogue et la transmission de valeurs. Le projet était financé par Emploi et Développement social Canada.

Des récits de résilience et de créativité

Lorraine Simon, consultante et coordinatrice du projet, a dressé pour l-express.ca un bilan très positif, soulignant l’engagement remarquable des participantes depuis le lancement en juin.

Divers ateliers ont rythmé cette initiative, allant de l’écriture à des activités artistiques comme la peinture et la photographie, en passant par des séances de mise en mouvement et des discussions sur la nutrition.