Jeunes et aînées unies par un «livret de sagesse»

Lorraine Simon-Hugon, consultante et coordinatrice du projet Sagesse de nous à elles, insiste sur l’importance de la participation active des femmes dans l’élaboration du contenu du livret.

«Je souhaite véritablement que ce projet soit une co-création, qu’il devienne le leur, et qu’elles en soient fières à la fin», explique Lorraine à l-express.ca.

Peu de projets pour les aînées franco-ontariennes

«À Oasis Centre des femmes, nous disposons d’un groupe d’aînées pour les activités, mais nous ne disposons pas de programmes spécifiquement dédiés aux aînées en tant que tel», souligne Dada Gasirabo.

Selon elle, ce projet répond véritablement aux besoins des aînées qui aspirent à se retrouver entre elles, tenant compte des particularités liées à leur âge et à leurs préférences. Elle souligne l’importance d’un programme spécifique qui leur permettrait de partager leurs expériences et leur sagesse accumulées.

«Nous sommes conscients que les femmes vivent désormais plus longtemps qu’auparavant, et plus longtemps que les hommes», poursuit-elle. «C’est pourquoi nous avons pensé: pourquoi ne pas leur offrir cette opportunité de s’épanouir et de se sentir pleinement valorisées?»