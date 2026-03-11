À la croisée de notre avenir technologique: agir ou périr

La troisième édition du Sommet Vision s’est tenue le samedi 7 mars à l’Université de l’Ontario français (UOF), réunissant leaders communautaires, entrepreneurs, professionnels et étudiants francophones autour du thème De la vision à l’action: tisser l’avenir.

Organisé par Vital Vision et le Mouvement pour l’inclusion des communautés racisées de l’Ontario (MICRO), l’événement proposait un programme composé de conférences, ateliers, mini-sessions, panels et espaces de réseautage.

«Les deux premières éditions visaient surtout à outiller la communauté avec des outils technologiques. Cette année, nous voulons passer à l’action», souligne Edith Léa Taki, cofondatrice de Vital Vision.

Elle ajoute que le titre du panel «Agir ou périr» peut paraître provocateur, mais qu’il vise avant tout à «poser les bonnes questions et encourager la mise en place d’actions concrètes».

Les discussions ont notamment porté sur l’innovation technologique, le leadership, l’éducation inclusive et la valorisation des langues et cultures dans un contexte francophone minoritaire. L’objectif: favoriser le dialogue entre savoirs et technologies, tout en encourageant l’émergence d’initiatives concrètes au sein des communautés.