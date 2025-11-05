Les nouvelles technologies simplifient la gestion financière… en théorie

En théorie, les nouvelles technologies rendent la gestion financière plus simple et à la portée de tous. En théorie seulement! En effet, les applications comme plateformes financières ont besoin d’être maîtrisées pour une utilisation optimale.

C’est ce qu’a proposé la conférence Outils pour gérer son argent au quotidien, tenue lors du premier Sommet francophone de la finance et de l’investissement (SFFI) initié par le Club canadien de Toronto, qui s’est déroulé au centre Vantage Venues les 28 et 29 octobre derniers.

Contrôler ses finances, adapter ses habitudes, atteindre les objectifs fixés… autant de bonnes pratiques que des outils technologiques actuels peuvent aider à mettre en place pour une gestion financière efficace, selon les deux panélistes de cette rencontre.

Le meilleur outil

Toutefois, si les deux spécialistes s’accordent pour affirmer que ces outils sont désormais indispensables, ils divergent lorsqu’il s’agit d’en désigner le meilleur.

«J’hésite entre une application pour gérer son budget… ou une application pour ouvrir un compte et investir… ou une application pour avoir accès à une communauté qui a beaucoup d’expérience dans l’investissement et qui peut conseiller les nouveaux investisseurs», indique Alexia Kitoko, fondatrice de 123 Finance, conférencière et consultante en éducation financière.