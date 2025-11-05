Les nouvelles technologies simplifient la gestion financière… en théorie

Sommet francophone de la finance et de l’investissement

SFFI: les nouvelles technologies au service de la gestion financière
Félix-André Bakehe, d’Immigrants Financial Fitness, et Alexia Kitoko, de 123 Finance. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Publié 05/11/2025 par Soufiane Chakkouche

En théorie, les nouvelles technologies rendent la gestion financière plus simple et à la portée de tous. En théorie seulement! En effet, les applications comme plateformes financières ont besoin d’être maîtrisées pour une utilisation optimale.

C’est ce qu’a proposé la conférence Outils pour gérer son argent au quotidien, tenue lors du premier Sommet francophone de la finance et de l’investissement (SFFI) initié par le Club canadien de Toronto, qui s’est déroulé au centre Vantage Venues les 28 et 29 octobre derniers.

Contrôler ses finances, adapter ses habitudes, atteindre les objectifs fixés… autant de bonnes pratiques que des outils technologiques actuels peuvent aider à mettre en place pour une gestion financière efficace, selon les deux panélistes de cette rencontre.

Au Sommet francophone de la finance et de l’investissement: la conférence sur les nouvelles technologies au service de la gestion financière.

Le meilleur outil

Toutefois, si les deux spécialistes s’accordent pour affirmer que ces outils sont désormais indispensables, ils divergent lorsqu’il s’agit d’en désigner le meilleur.

«J’hésite entre une application pour gérer son budget… ou une application pour ouvrir un compte et investir… ou une application pour avoir accès à une communauté qui a beaucoup d’expérience dans l’investissement et qui peut conseiller les nouveaux investisseurs», indique Alexia Kitoko, fondatrice de 123 Finance, conférencière et consultante en éducation financière.

«Le choix n’est pas facile, mais on peut les utiliser toutes»

Cependant, la panéliste recommande vivement de ne pas opter pour l’investissement comme première étape lorsqu’on est novice. Celle-ci devrait être la construction d’un fond d’urgence, autrement dit épargner d’abord.

De son côté, Félix-André Bakehe, professionnel des services financiers au sein d’Immigrants Financial Fitness, y va avec plus d’audace: «C’est une question complexe, mais je dirais que le meilleur outil d’investissement est une plateforme où n’importe qui peut investir son argent et en avoir le contrôle.»

«C’est très important d’investir, car, par exemple sur la préparation de la retraite, on estime que chacun d’entre nous est responsable de ses actifs de retraite à hauteur de 70%.»

Félix-André Bakehe et Alexia Kitoko.

Gérer ses émotions

Cela dit, ce financier ne préconise pas d’y aller les yeux fermés, loin de là!

«La plus grande difficulté pour gérer son argent et ses investissements est la gestion de ses émotions et la rationalité. Si je prends par exemple les charges et les dépenses, parfois, il arrive qu’on ne soit pas très rationnel et on se retrouve dans une situation de surendettement où on est hors budget.»

À ce propos, l’un des métiers en vogue en ce moment dans ce domaine est celui des spécialistes de la psychologie de l’investisseur.

Quant à Alexia Kitoko, l’ennemi de l’investisseur peut s’avérer être l’état d’esprit et les idées reçues.

«Les gens ont parfois cet état d’esprit hérité de leurs parents ou de leur culture qui veut que l’argent soit tabou. On n’est pas responsable de cela, mais on est responsable de déconstruire des valeurs si elles ne correspondent pas à nos rêves et à nos projets futurs.»

«Il faut donc commencer par déconstruire son état d’esprit, puis acquérir le savoir, et enfin passer à l’action», détaille-t-elle en mettant l’accent sur cet ordre.

Les panélistes avec des jeunes de l’école secondaire catholique Renaissance (Aurora) après la conférence au SFFI.

Qu’en est-il des ménages?

Par ailleurs, si les panélistes ont fait le tour  – non exhaustif par manque de temps – de la question de l’investissement et de la gestion de son argent au quotidien à titre individuel, les ménages n’y étaient pas à l’ordre du jour.

«Le meilleur conseil que je pourrais donner aux ménages, c’est la mutualisation, qu’il s’agisse de ménage seul ou avec enfants, car l’intelligence à l’échelle du ménage peut faire beaucoup de différence. Cela permet, entre autres, d’optimiser au niveau du budget et de la fiscalité», développe Félix-André Bakehe pour l-express.ca.

Cet avis est particulièrement valable s’agissant du crédit d’impôt. En effet, il est généralement plus avantageux que le conjoint ayant le revenu le plus élevé réclame le crédit d’impôt dans sa déclaration, puisque cela permet souvent de réduire sa facture fiscale et, par ricochet, celle du ménage.

Auteurs

