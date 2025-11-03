Conseils pratiques aux jeunes pour optimiser leurs finances

Ce que j’aurais aimé savoir à 20 ans sur l’argent, c’est l’intitulé d’une conférence qui s’est déroulée le 28 octobre à Toronto dans le cadre du premier Sommet francophone de la finance et de l’investissement (SFFI), lequel s’est tenu pendant deux jours sous l’égide du Club canadien de Toronto.

À la barre, deux panélistes qui n’ont pas été avares de conseils aux jeunes, présents en bon nombre pour l’occasion.

Comment gérer un premier salaire sans tomber dans le piège du surendettement? Comment épargner d’une manière intelligente et investir tout aussi intelligemment? Autant de pratiques utiles dans l’impitoyable monde de la finance qu’il vaut mieux connaître dès son jeune âge.

Optimiser ses finances

L’une des règles d’or dans ce domaine est l’optimisation de ses finances, à savoir maximiser ses revenus et minimiser ses dépenses. Plus facile à dire qu’à faire!

«C’est certain que ce n’est pas facile pour un jeune d’optimiser ses finances aujourd’hui. Cependant, je lui conseille d’avoir un emploi stable et essayer de tirer un revenu complémentaire de sa passion s’il en a une, comme enseigner la guitare ou le piano. Ce sont des sources de revenus créatifs», préconise au micro de l-express.ca Simon Bélanger, coanimateur du balado à succès Canadian Investor Podcast.