La francophonie économique ontarienne: défis financiers et de reconnaissance

Selon l’édition 2022 du livre blanc sur l’économie franco-ontarienne, développé par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), l’Ontario abrite plus de 30 000 entreprises francophones. La main-d’œuvre francophone et bilingue génère plus de 80 milliards $, soit 12% du produit intérieur brut de la province.

À Toronto, les entreprises francophones sont nettement sous-représentées par rapport à leurs homologues anglophones. Selon la même source, qui s’appuie sur des données de Statistique Canada, seulement 1,6% des entreprises de la métropole sont dirigées par des francophones.

En comparaison, dans le Nord de l’Ontario, la proportion d’entreprises francophones atteint 13,9%, ce qui correspond plus étroitement à la proportion de la population francophone locale.

Cette sous-représentation à Toronto peut s’expliquer par des défis particuliers auxquels font face les entrepreneurs francophones, tels que l’accès limité à des réseaux de soutien dans leur langue.

Un kiosque ontarien à FrancoTech Paris

«Après 15 ans d’absence de Toronto, quand je suis revenu, je ne croyais pas qu’on allait avoir autant de gens qui parlent français», nous confie Richard Kempler, natif de Toronto et directeur général de la FGA.