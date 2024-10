Franco Foot s’impose au Tournoi de l’unité francophone

«Dès que nous avons partagé l’idée avec nos confrères des autres institutions, leur enthousiasme a été instantané et l’adhésion unanime.»

Selon lui, l’enthousiasme général a permis de donner vie à cet événement, en rassemblant les différentes institutions autour d’un objectif commun.

«Notre ambition est de faire de ce tournoi un rendez-vous annuel incontournable, tout en l’élargissant en invitant davantage d’équipes francophones de différentes institutions à travers la province», a précisé Cédrick.

Mots d’ordre: collaboration et partage de ressources

«La beauté de ce type d’événements sportifs réside dans la possibilité de partager les ressources et de collaborer avec d’autres organismes francophones, tout en s’entraidant et en prenant du plaisir», explique Azza Youssef, superviseure des programmes et des services aux étudiants au Collège La Cité… et seule joueuse féminine du tournoi!

Chaque institution a contribué en fournissant des ressources essentielles, telles que de l’eau, de la nourriture, des fruits, et des articles promotionnels, partagées entre les joueurs et participants des quatre établissements, renforçant ainsi l’esprit de communauté.