25 portraits d’entrepreneurs franco-ontariens

«Leurs parcours témoignent de la vitalité de notre communauté d’affaires et de l’impact concret de la francophonie économique en Ontario et au-delà. À la FGA, notre mission est de soutenir ces entrepreneurs, et de créer les conditions propices pour que leur talent rayonne.»

Écosystème économique

Soutenue financièrement par le ministère des Affaires francophones de l’Ontario, la FGA vise à :

• Représenter et renforcer l’écosystème économique francophone en Ontario.

• Promouvoir l’entrepreneuriat francophone comme moteur de développement économique.

• Accroître la visibilité des gens d’affaires francophones à l’échelle provinciale, nationale, et internationale.