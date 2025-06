Rwandapreneur mobilise la diaspora pour une Afrique entrepreneuriale

Il rappelle aussi que les financements, les assurances de contrats et les partenaires techniques existent bel et bien. Le défi réside dans la mise en relation et dans l’adaptation aux réalités de terrain. «Il faut accepter certaines logiques locales, budgéter intelligemment, et surtout comprendre que l’Afrique, c’est un terrain d’opportunités – mais aussi de complexités.»

La diaspora, moteur de synergies

Pour Alphonse Barikage, président de RCA– Toronto (Rwanda Community Abroad), la diaspora a un rôle essentiel à jouer dans cette dynamique. Fort d’une communauté estimée à 4 000 personnes dans la région de Toronto, RCA mise sur des échanges économiques, sociaux et culturels pour renforcer les liens avec le Rwanda.

«Nos membres sont parfois dispersés, isolés, mais ils ont une envie réelle de contribuer. Ce type d’événement montre que c’est possible. On peut investir, collaborer et avoir un impact à la fois ici et là-bas», explique-t-il.

Il souligne également l’importance de sensibiliser la jeunesse, d’honorer les mémoires, et de renforcer les synergies entre associations de femmes, de jeunes, et d’entrepreneurs.

Un forum qui ouvre des perspectives

Le Forum africain sur le commerce et l’investissement aura permis, en un après-midi, de semer des graines de projets, de collaborations, et de rêves à réaliser. Pour Rwandapreneur, il ne s’agit pas d’un événement ponctuel, mais d’un mouvement de fond. Comme le rappelle Roxanna Izamurera: «Ce forum, c’est un début. Ce qu’on vise, c’est un écosystème vivant, durable, et connecté.»