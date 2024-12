Grandiose, le Rwanda se goûte avec gourmandise

Les squats et baraquements de la capitale sont rasés et les habitants relogés dans des habitations décentes. Les quartiers observent des transformations avec la création de zones piétonnes (comme Imbuga City Walk où j’ai pu déambuler et faire quelques emplettes) pour que les Rwandais puissent se réunir et profiter tranquillement de leur ville sans risquer d’être victimes de la circulation folle.

Les marécages sont réaménagés en espaces verts et projets de conservation pour que les citadins profitent d’une aire récréative agréable, au milieu de plantes et d’oiseaux, à l’écart du bruit et de la fureur.

Kigali

Grouillante, la capitale l’est. Les taxis motos prennent les routes d’assaut et jouent au coude à coude avec les véhicules pour avancer. Les hôtels fleurissent, les manifestations culturelles et sportives prolifèrent.

Les restaurants et les bars ne désemplissent pas et les marchés d’artisanat, de fruits, de viande et de légumes sont des lieux hautement fréquentés par les locaux et les touristes. Kigali est vibrante et offre un contraste saisissant avec les villages environnants et la nature.

Grands sont les champs de culture et de plantation de thé qui séparent la ville des montagnes où je me dirige. Car celles-ci abritent les gorilles à dos argentés, une des attractions-phare du Rwanda. Cet animal emblématique du pays vit dans le massif de Virunga qui traverse le Rwanda, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo.