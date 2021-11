L’école fondée par des Ontariennes au Rwanda ouvre trois nouvelles classes

Cela fait presque 10 ans déjà que trois Ontariennes ont décidé de lancer leur projet fou: une école dans le village de Kavumu, au Rwanda. Marie Ntaganda, Noreen Barbe et Adolphine Mukamanzi, trois amies de Toronto et de Sudbury, avaient créé en 2013 l’organisme à but non lucratif Le chemin de la lumière / Inzira y’Urumuri en rwandais (IU/CL).

Le projet bénéficie du soutien de partenaires au Rwanda: le ministère de l’Éducation et le district de Ruhango dans la province du Sud, dont la collaboration a été essentielle. Le chemin de la lumière est désormais enregistré au Rwanda en tant qu’organisation non gouvernementale, depuis août 2020.

Depuis sa création, l’organisme de charité œuvre à la réduction de la pauvreté, à l’avancement de l’éducation et à la promotion de la santé auprès des communautés moins fortunées, au Canada et dans le monde. En 2016, l’école maternelle Saint-Abel avait ainsi vu le jour à Kavumu, inaugurée un an plus tard.

Classes de 1re, 2e et 3e année

La deuxième étape du projet s’est concrétisée avec succès le 21 octobre dernier. En effet, les classes de 1re, 2e et 3e année ont pu ouvrir leur porte aux élèves du village. Les travaux de construction ont eu lieu entre février et août 2021.

«Nous sommes si fiers et heureux de la concrétisation de cette deuxième étape suite à la construction de l’école maternelle dans le village de Kavumu en 2016», s’exclame Marie Ntaganda, présidente et co-fondatrice de l’association.