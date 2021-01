Bâtir une école au Rwanda «une brique à la fois»

Cette année l’organisme invite les gens à acheter une brique afin de soutenir leur démarche. Le défi #JAcheteUneBrique, relayé dans les écoles ontariennes, consiste à acheter une brique ou à faire un don, partager la campagne dans son réseau ou organiser une levée de fonds.

L’organisme est enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu Canada, et peut ainsi remettre des reçus aux donateurs de 20 $ et plus. Des commanditaires se sont joints à la cause: le Collège Boréal, le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario.

De l’aide immédiate au village rwandais, la mission d’Inzira y’Urumuri / Le chemin de la lumière se définie aussi sur le long terme à «la réduction de la pauvreté, l’avancement de l’éducation et à la promotion de la santé auprès des communautés moins fortunées au Canada et dans le monde».